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Силы ПВО сбили 19 беспилотников в окрестностях Москвы

Силы ПВО сбили 19 беспилотников в окрестностях Москвы

В столичном регионе силы противовоздушной обороны Минобороны РФ ночью сбили 19 беспилотников, обломки одного из них упали на Каширское шоссе, сообщил во вторник, 6 мая 2025 года, мэр Москвы Сергей Собянин.

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