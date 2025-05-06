Силы ПВО сбили 19 беспилотников в окрестностях Москвы

В столичном регионе силы противовоздушной обороны Минобороны РФ ночью сбили 19 беспилотников, обломки одного из них упали на Каширское шоссе, сообщил во вторник, 6 мая 2025 года, мэр Москвы Сергей Собянин.
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