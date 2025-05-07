Intel официально снижает цены на процессоры Core Ultra 7 серии 200 для настольных ПК на 25%

Во вторник компания Intel уведомила Tom's Hardware о том, что она официально снизила предлагаемые розничные цены (SRP) на свои коробочные процессоры Core Ultra 7 200-й серии для настольных компьютеров примерно на 100 долларов.
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