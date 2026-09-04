Нарышкин оценил перспективы увеличения военных расходов НАТО до 5% ВВП

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказался относительно планов стран НАТО увеличить военные расходы до пяти процентов от валового внутреннего продукта (ВВП).
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