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«Страсбур» предлагал 11,3 млн евро за Захаряна и контракт на 7 лет. Вариант отпал из-за интереса от «Сосьедада»

«Страсбур» предлагал 11,3 млн евро за Захаряна и контракт на 7 лет. Вариант отпал из-за интереса от «Сосьедада»

В июне 2023-го контрольный пакет акций французского клуба выкупил консорциум BlueCo, который владеет «Челси» (его глава – Тодд Боули).

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