Дороги на севере области завалило снегом

На севере Свердловской области начались сильные снегопады, что затрудняет дорожное движение. Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, прямо сейчас снег идет в районе Краснотурьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска, Серова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии