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Дороги на севере области завалило снегом

Дороги на севере области завалило снегом

На севере Свердловской области начались сильные снегопады, что затрудняет дорожное движение. Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, прямо сейчас снег идет в районе Краснотурьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска, Серова.

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