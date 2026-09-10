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Второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый» начался в Подмосковье

Второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый» начался в Подмосковье

Жители Подмосковья могут принять участие во втором этапе конкурса на звание лучшего участкового. Онлайн-голосование стартовало на сайте ГУ МВД России по Московской области и продлится до 16 сентября.

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