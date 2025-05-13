Автоверсты
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Автоверсты

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Электрический кроссовер Evolute i-Joy: как он едет

﻿﻿Предприятие «Моторинвест» в Липецкой области выпускает электромобили под брендом Evolute с 2022 года, однако пока, несмотря на достаточно широкий модельный ряд, объемы продаж явно не дотягивают до проектной мощности автозавода и ожиданий инвесторов.

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