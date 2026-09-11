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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о Винисиусе: «Мне жаль игрока, которого освистывают. Команда, объединенная с болельщиками, почти непобедима. Но у фанатов есть право вести себя так, как они считают нужным»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью поделился мыслями по поводу свиста болельщиков в адрес команды вингера команды Винисиуса .

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