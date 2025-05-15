Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Иран заявил о готовности отказа от ядерного оружия по соглашению с США

Иран заявил о готовности отказа от ядерного оружия по соглашению с США

В случае снятий США экономических санкций Иран готов никогда не производить ядерное оружие. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на главного советника верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи по политическим вопросам Али Шамхани.

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