Страна и люди
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Страна и люди

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Как выглядела мобилизационная экономика в СССР

Как выглядела мобилизационная экономика в СССР

Скоро выборы, коммунисты раздают на заправках листовки «что делать с дефицитом топлива?». А дефицит топлива действительно есть: вчера пришлось постоять около 20 минут.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ирина52
Ирина52изменено

Автор врет как сивый мерин. Мобилизационная экономика за 20 лет позволила сделать БОЛЬШЕ, чем царская за 200 для модернизации страны. Любая война рождает волну преступности, а за годы сталинизма пришлось гасить даже не одну, а ДВЕ волны преступности, нейтрализовать "ждунов" ,оставленных оккупантами, типа "зеленых братьев" в Прибалтике, а также заставить ответить за содеянное тех ,кто служил полицаями при Гитлере и т.д. и т.п.Картина,обрисованная автором,так же далека от действительности, как ожидание заправки  20 минут. На самом деле люди стоят в очередях по шесть (6) часов в том же Алтайском крае. А бензин без госконтроля уплывает на соседние заправки, где его  цена вырастает на разы... И становится неподъемной. ЭТО САБОТАЖ, который может экономику парализовать - от уборочной  до грузоперевозок и общественного транспорта.