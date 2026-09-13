Как выглядела мобилизационная экономика в СССР

Скоро выборы, коммунисты раздают на заправках листовки «что делать с дефицитом топлива?». А дефицит топлива действительно есть: вчера пришлось постоять около 20 минут.
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Автор врет как сивый мерин. Мобилизационная экономика за 20 лет позволила сделать БОЛЬШЕ, чем царская за 200 для модернизации страны. Любая война рождает волну преступности, а за годы сталинизма пришлось гасить даже не одну, а ДВЕ волны преступности, нейтрализовать "ждунов" ,оставленных оккупантами, типа "зеленых братьев" в Прибалтике, а также заставить ответить за содеянное тех ,кто служил полицаями при Гитлере и т.д. и т.п.Картина,обрисованная автором,так же далека от действительности, как ожидание заправки 20 минут. На самом деле люди стоят в очередях по шесть (6) часов в том же Алтайском крае. А бензин без госконтроля уплывает на соседние заправки, где его цена вырастает на разы... И становится неподъемной. ЭТО САБОТАЖ, который может экономику парализовать - от уборочной до грузоперевозок и общественного транспорта.