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Царьград

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Министерство труда: многодетные семьи в России выросли на 16%

Министерство труда: многодетные семьи в России выросли на 16%

Число многодетных семей в России выросло на 16% с 2,6 до 3,05 млн. С января 2024 года введен бессрочный статус для семей с тремя и более детьми.

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