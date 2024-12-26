В ЛЭТИ создали систему для диагностики и коррекции когнитивных нарушений

Систему на основе специального шлема, которая представляет собой уникальную комбинацию устройств, позволяющих выполнять электроэнцефалографию, электростимуляцию и фотобиомодуляцию для выявления когнитивных нарушений и их коррекции, разработали ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ», 26 декабря сообщает пресс-служба вуза.
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