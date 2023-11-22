NI: Киеву может потребоваться вмешательство НАТО на ином уровне

РИАМО - 22 ноя. Украине может потребоваться помощь Североатлантического альянса на новом уровне на фоне трудностей на фронте, считает старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн, пишет РИА Новости.
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