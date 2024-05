Sony тесно сотрудничает с Сигэру Миямото в работе над фильмом The Legend of Zelda Согла...

Sony тесно сотрудничает с Сигэру Миямото в работе над фильмом The Legend of ZeldaСогласно интервью, которое дал Deadline Том Ротман, глава Sony Motion Pictures Group, опасаться за достоверность экранизации The Legend of Zelda не стоит, поскольку компания тесно сотрудничает с Сигеру Миямото, автором оригинальных глав.