Warren Buffet steps down from chairmanship of Berkshire Hathaway

Omaha, Nebraska-headquartered Berkshire Hathaway said Warren Buffet was stepping back with immediate effect to make way for his son, Howard Buffet.
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