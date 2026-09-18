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Warren Buffet steps down from chairmanship of Berkshire Hathaway

Omaha, Nebraska-headquartered Berkshire Hathaway said Warren Buffet was stepping back with immediate effect to make way for his son, Howard Buffet.

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