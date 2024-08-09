❗🇷🇺🇺🇦 Херсонское направление: сорванная высадка ВСУ на Кинбурнском полуострове - обстановка по состоянию на 11.
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❗🇷🇺🇺🇦 Херсонское направление: сорванная высадка ВСУ на Кинбурнском полуострове - обстановка по состоянию на 11.
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