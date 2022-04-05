«Вуэльта страны Басков». 3-й этап. Гонщики проедут 181,7 км по маршруту с пятью категорийными вершинами

Сегодня пройдет третий этап веломногодневки «Вуэльта страны Басков». Гонщики проедут 181,7 км по маршруту с пятью категорийными вершинами.

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