В РФ хотят ограничить время шумных ремонтов в новостройках – СМИ

Общественная организация «Деловая Россия» направила обращение в Минстрой с предложением запретить работы в праздничные и воскресные дни, а также установить запрет на шумные ремонтные работы с 20:00 до 08:00 и ввести «тихий час» с 14:00 до 16:00.