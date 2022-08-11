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В РФ хотят ограничить время шумных ремонтов в новостройках – СМИ

Общественная организация «Деловая Россия» направила обращение в Минстрой с предложением запретить работы в праздничные и воскресные дни, а также установить запрет на шумные ремонтные работы с 20:00 до 08:00 и ввести «тихий час» с 14:00 до 16:00.

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