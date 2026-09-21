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Банки обяжут проверять долги россиян по ЖКХ и алиментам перед выдачей кредита

Банки обяжут проверять долги россиян по ЖКХ и алиментам перед выдачей кредита

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Российские банки обяжут учитывать задолженность граждан по алиментам, услугам ЖКХ и иным имущественным обязательствам при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика.

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