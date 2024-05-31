Бизнесмен Рамасвами предупредил о неприятных последствиях из-за вердикта Трампу

Предприниматель Вивек Рамасвами, который отказался баллотироваться на выборах президента США и поддержал кандидатуру Дональда Трампа, предрек неприятные последствия от обвинительного приговора в сторону политика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии