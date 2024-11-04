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Инфаркт, “черные списки” и неожиданное признание матери: что происходит со Стасом Пьехой – “Он остается наркоманом”

Инфаркт, “черные списки” и неожиданное признание матери: что происходит со Стасом Пьехой – “Он остается наркоманом”

В беседе, исполненной откровенности, мать Стаса Пьехи, Илона Броневицкая, поделилась подробностями о борьбе сына с наркозависимостью и теми последствиями, которые оставили на его жизни запрещенные вещества.

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