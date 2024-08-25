Маск заявил, что Цукерберга не задержат, так как он сотрудничает с властями

Американский миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему социальной сети X на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции написал, что основателя корпорации Meta Марка Цукерберга не задержат, так как он раскрывает властям информацию о пользователях его соцсетей.