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Маск заявил, что Цукерберга не задержат, так как он сотрудничает с властями

Маск заявил, что Цукерберга не задержат, так как он сотрудничает с властями

Американский миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему социальной сети X на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции написал, что основателя корпорации Meta Марка Цукерберга не задержат, так как он раскрывает властям информацию о пользователях его соцсетей.

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