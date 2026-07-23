«Вплоть до Урала»: на Украине обещают оставить без света всю европейскую часть России

Украина в состоянии вывести из строя все росссийкие электростанции вплоть до Урала. Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».