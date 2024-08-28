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Петербургский дневник

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Невролог Мартынов: умеренное употребление кофе улучшает кратковременную память

В день рекомендуется выпивать не более 300-400 миллиграммов кофеина Умеренное употребление кофе улучшает кратковременную память, повышает концентрацию и внимание, а также поднимает настроение, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

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