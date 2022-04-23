Единая лига ВТБ. Плей-офф. «Зенит» – «Енисей», УНИКС примет «Автодор»

В субботу, 23 апреля, пройдут два матча серий 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Санкт-петербургский «Зенит» примет красноярский «Енисей», казанский УНИКС дома сыграет с саратовским «Автодором».

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