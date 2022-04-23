Единая лига ВТБ. Плей-офф. «Зенит» – «Енисей», УНИКС примет «Автодор»

В субботу, 23 апреля, пройдут два матча серий 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Санкт-петербургский «Зенит» примет красноярский «Енисей», казанский УНИКС дома сыграет с саратовским «Автодором».
Популярные статьи
- Джимми Батлер забил сверху с фолом после аллей-упа
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
Свежие комментарии