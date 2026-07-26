Гоша Куценко сыграл губернатора и электрика в сериале в Петушках

В Петушинском районе Владимирской области завершилась работа съемочной группы. В среду, 24 июля, были официально свернуты камеры комедийного сериала «Губернатор», что ознаменовало окончание производства проекта.
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