Довели! Путин назвал три причины, почему нынешняя Украина должна исчезнуть

ВС Влад Ставр Остались МЫ. А нас трудновато для любого КУПИТЬ - не продаемся. Конечно есть часть людишек, падких на деньги и власть . Но они все налицо и к НАМ - не относятся

СК Сергей Ковалев на место Украины кукловоды приведут кого-нить ещё, к бабке не ходи. а вот приближать границу от западной до Днепра это лишнее. "забор" должен стоять там, где и стоял в Союзе, кто там не согласен, тот может уходить. на этом фсё... возможно Верховный тактически втягивает тройку русофобов во внутренние разборки...