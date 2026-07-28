Теперь официально: Путин пригласил Польшу, Венгрию и Румынию к разделу Украины с Россией по принципу "Каждому своё" и объяснил почему.
Довели! Путин назвал три причины, почему нынешняя Украина должна исчезнуть
Комментарии
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ВС
Влад Ставр
Остались МЫ. А нас трудновато для любого КУПИТЬ - не продаемся. Конечно есть часть людишек, падких на деньги и власть . Но они все налицо и к НАМ - не относятся
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
на место Украины кукловоды приведут кого-нить ещё, к бабке не ходи. а вот приближать границу от западной до Днепра это лишнее. "забор" должен стоять там, где и стоял в Союзе, кто там не согласен, тот может уходить. на этом фсё... возможно Верховный тактически втягивает тройку русофобов во внутренние разборки...
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1 м.
ВМ
Вениамин Мельников
....созданного коммунистами бурно растущего неонацистского монстра... А если это долгие годы работы США ,а мы и не видели и не знали или некогда было-дележ?
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1 м.
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