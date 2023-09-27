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Пеп о вылете из Кубка лиги: «Сити» провел невероятный матч, наша игра в обоих таймах была потрясающей, я доволен. Поздравляю «Ньюкасл»

Пеп о вылете из Кубка лиги: «Сити» провел невероятный матч, наша игра в обоих таймах была потрясающей, я доволен. Поздравляю «Ньюкасл»

«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу» (0:1) в 3-м раунде Кубка английской лиги. «Мы провели невероятный матч.

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