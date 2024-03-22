Российский посол в Токио заявил о прошедших точку невозврата отношениях РФ и Японии

Российско-японские отношения в настоящее время находятся на настолько низком уровне, что их вряд ли удастся когда-нибудь полностью восстановить, сообщает 22 марта назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев.
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