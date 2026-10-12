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Регионы России

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Российский актёр Юра Борисов назвал номинацию на «Оскар» чудом

Российский актёр Юра Борисов назвал номинацию на «Оскар» чудом

Российский актёр Юра Борисов на премьере фильма «Искусственный» в Лондоне выразил удивление в связи с возможной номинацией на премию «Оскар» за роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера.

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