Российский актёр Юра Борисов назвал номинацию на «Оскар» чудом

Российский актёр Юра Борисов на премьере фильма «Искусственный» в Лондоне выразил удивление в связи с возможной номинацией на премию «Оскар» за роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера.
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