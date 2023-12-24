В СРЗП призвали депортировать мигрантов, помешавших празднованию Нового года

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением проверить информацию о том, что в ряде российских школ мигранты потребовали от директоров запретить новогодние праздники, так как это противоречит их традициям.