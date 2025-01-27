Хинштейн наказал министра в Курске за публичную оценку ущерба от ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн наказал врио министра восстановления и развития приграничья за оценку ущерба от вторжения ВСУ, которую тот дал в разговоре с журналистами, соответствующее заявление Хинштейн сделал во время заседания областного правительства.