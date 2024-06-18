Евгений Сатановский: Прямое столкновение Ирана и Израиля может привести к ядерной войне в этом локальном уголке планеты

Решение о роспуске чрезвычайного военного кабинета министров в Израиле не свидетельствует о планах завершить военный конфликт в Газе, сообщил в интервью НСН президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский.
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