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Евгений Сатановский: Прямое столкновение Ирана и Израиля может привести к ядерной войне в этом локальном уголке планеты

Евгений Сатановский: Прямое столкновение Ирана и Израиля может привести к ядерной войне в этом локальном уголке планеты

Решение о роспуске чрезвычайного военного кабинета министров в Израиле не свидетельствует о планах завершить военный конфликт в Газе, сообщил в интервью НСН президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский.

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Комментарии
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Стас Гулинов
Это как, Сатановский не знает?))))))))))))
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7 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Жид как и беглый кедми все знает.
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3 час.
zs
zhanna simonova
К чему эти страшилки-кого напугать хотите ?
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27 мин.

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