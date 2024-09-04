Китайские космонавты изучают древние микробы на борту космической станции «Тяньгун»

Китайские космонавты, находящиеся на борту космической станции «Тяньгун», изучают анаэробные археи в рамках эксперимента, призванного определить, смогут ли некоторые из ранних форм жизни на Земле выдержать условия космической среды.
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