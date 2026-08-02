Поздравляем с днем ВДВ самого любимого и лучшего папу на свете Суровцева Дмитрия!!! Желаем тебе удачи во всем, счастья, здоровья и мирного неба над головой!!! Мы тебя очень сильно любим.
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Поздравляем с днем ВДВ самого любимого и лучшего папу на свете Суровцева Дмитрия!!! Желаем тебе удачи во всем, счастья, здоровья и мирного неба над головой!!! Мы тебя очень сильно любим.
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