За девять месяцев 2026 года пассажиропоток петербургского общественного транспорта вырос на 22 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,29 млрд поездок.
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