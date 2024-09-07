На Северном флоте прошли спецучения по видам обеспечения морской авиации ВМФ На аэродроме Североморск-1 проведены специальные учения по видам обеспечения морской авиации Военно-Морского Флота.
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На Северном флоте прошли спецучения по видам обеспечения морской авиации ВМФ На аэродроме Североморск-1 проведены специальные учения по видам обеспечения морской авиации Военно-Морского Флота.
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