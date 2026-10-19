Масштаб проблемы впечатляет: только за 2022 и 2023 годы в профильные ведомства поступило более 14,4 тысячи жалоб на завышение тарифов таксистами.
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