В Германии фермеры заблокировали паром, на борту которого находился вице-канцлер Хабек

Пресс-секретарь федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт осудил попытку немецких фермеров заблокировать прибытие парома, на котором возвращался из отпуска вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек.
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