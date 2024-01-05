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В Германии фермеры заблокировали паром, на борту которого находился вице-канцлер Хабек

Пресс-секретарь федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт осудил попытку немецких фермеров заблокировать прибытие парома, на котором возвращался из отпуска вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек.

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