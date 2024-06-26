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ФШР обратилась к ФИДЕ с просьбой отменить запреты на флаг, гимн и участие сборных в турнирах

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. «ФШР направила на рассмотрение генеральной ассамблеи жалобу на решения совета ФИДЕ от 27 февраля 2022 года и 15 марта 2022 года, согласно которым был соответственно наложен запрет на использование флага и гимна России и Белоруссии на всех международных турнирах под эгидой ФИДЕ, а сборные команды России и Белоруссии были отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой организации.

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