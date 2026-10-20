МОСКВА, 20 октября, ФедералПресс. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco и азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) оказались по разные стороны баррикад в споре о выполнении нефтяных контрактов до 2027 года.
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