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Сирийский козырь Путина. Израилю грозит третий фронт

Сирийский козырь Путина. Израилю грозит третий фронт

Конфигурация, которая сейчас складывается вокруг Израиля, мягко говоря, крайне неблагоприятна для еврейского государства.

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Комментарии
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Обама Трампоич
С одним САРМАТОМ
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2 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Им давно намекал что на Голландских высотах дует.
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1 час.
S
Sobering
Проведением сирийской операции Путин спас сперва Израиль от его исчезновения, оттянул его кончину на более поздний, нужный для России, а не для всего Запада срок. Но глупый Израиль не внял ситуации и ускорил своё, запланированное глобалистами уничтожение. Тем более хасиды стоят на позициях ликвидации Израиля как государства.
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1 час.

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