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Sobering

Проведением сирийской операции Путин спас сперва Израиль от его исчезновения, оттянул его кончину на более поздний, нужный для России, а не для всего Запада срок. Но глупый Израиль не внял ситуации и ускорил своё, запланированное глобалистами уничтожение. Тем более хасиды стоят на позициях ликвидации Израиля как государства.