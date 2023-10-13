Отправляйтесь вместе с Азнаной и вашим безголовым союзником в уютный игровой мир!

Откройте для себя очаровательное царство Азнанапоследнее творение компании Caramel Column Inc. Демонстрируя художественный стиль, который восхитительно напоминает причудливый внешний вид таких игр, как Don’t Starve, AZNANA предлагает игрокам глоток свежего воздуха.
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