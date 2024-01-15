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Военное обозрение

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Российский военнослужащий вышел победителем из поединка с атаковавшим его украинским FPV-дроном

Российский военнослужащий вышел победителем из поединка с атаковавшим его украинским FPV-дроном

В Сети появились кадры, на которых российский военнослужащий выманил на себя вражеский FPV-дрон.

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