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Международная ярмарка китайских автомобилей открылась недалеко от Уссурийска

Международная ярмарка китайских автомобилей открылась недалеко от Уссурийска

Скриншот видео Россияне начали активно пересаживаться на китайский автопром. Машины из Поднебесной уже давно зарекомендовали себя на нашем рынке, а потому в ближайшее время их экспорт будет только увиличиваться.

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