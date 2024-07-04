Международная ярмарка китайских автомобилей открылась недалеко от Уссурийска

Скриншот видео Россияне начали активно пересаживаться на китайский автопром. Машины из Поднебесной уже давно зарекомендовали себя на нашем рынке, а потому в ближайшее время их экспорт будет только увиличиваться.
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