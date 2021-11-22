Мурзагулов: «Предложения по Агаларову сыплются на «Уфу», их очень много. Но сейчас мы ничего не рассматриваем»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что клуб получает множество предложения по трансферу нападающего Гамида Агаларова.

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