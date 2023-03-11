Военное обозрение

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«Очень сильным сигналом Украине» советник Зеленского назвал недавний российский удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал»

«Очень сильным сигналом Украине» советник Зеленского назвал недавний российский удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал»

В офисе украинского президента прокомментировали недавние ракетные удары по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях.

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