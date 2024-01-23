«Поздравления бывшему коллеге», — Лолита объяснила, почему поддержала Зеленского

На днях в сети распространилось видео Лолиты Милявской, где та очень благосклонно отзывается о Владимире Зеленском, поздравляет его, поддерживает и говорит о том, что она собирается срочно вылетать в Киев.
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