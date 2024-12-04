Военнослужащего отпустили с СВО в Иркутск на концерт к дочке

Военнослужащий из Иркутска под позывным «Филин» получил возможность на один день покинуть зону проведения специальной военной операции и посетить отчетный концерт эстрадной студии, где выступала его 12-летняя дочь.
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