Выплаты ко Дню Победы 2024: кому положены, сколько получат

День Победы в России считается одним из самых важных праздников нашей страны. Ежегодно в апреле по случаю знаменательной даты всем ветеранам Великой Отечественной войны выплачивают разовую прибавку к пенсии.
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